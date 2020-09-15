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«А к ним потом иногда наведывается ОМОН» 

Мария Иванова 1 час назад
«А к ним потом иногда наведывается ОМОН»
Фото: РИА Новости
Портал TUT.BY рассказал, как жители Минска начали дружить дворами благодаря Telegram. Минчане создают в мессенджере районные чаты, обсуждают политику, согласовывают акции и устраивают праздники.
Благодаря одному из таких чатов жители улицы Червякова создали «площадь Перемен», где выступают актеры и музыканты. Люди собираются по вечерам, устраивают танцы и повязывают бело-красно-белые ленточки на забор.
В созданном жителями Грушевки «Грушвилль чате» более двух тысяч участников. Они распространяли газеты по району, вместе пели под гитару и устроили чаепитие в честь дня рождения Светланы Тихановской. А участники чата жителей Новой Боровой приглашают к себе в гости других пользователей Telegram целыми районами.
Аналитик Сергей Чалый объяснил феномен таких чатов тем, что «горизонтальные связи стали локализовываться».

«Люди, которые раньше едва ли знали своих соседей, теперь вечерами собираются, поют песни под гитару, выносят термосы с кофе, печеньками и всем остальным. А к ним потом иногда наведывается ОМОН», — отметил он.

По его мнению, власти считают такие посиделки угрозой.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Сергей Чалый , Александр Лукашенко , Минск
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