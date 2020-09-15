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Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
Фото: РИА Новости
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в ситуации с Алексеем Навальным ему еще не известно, что уже было доказано и кто за этим стоит.
На пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским он отметил, что Австрия на протяжении всех лет поддерживала санкции ЕС в отношении России и продолжит это делать и впредь. Одновременно с этим Вена считает крайне правильным и важным продолжать сотрудничество и вести диалог в любой ситуации, как это сложилось в австрийской традиции, добавил Ван дер Беллен.

"Я сейчас не говорю о случае Навального, потому что я не знаю, что уже было доказано, что за нападение произошло, что послужило причиной, кто за этим стоит — этого всего я не знаю. Но я думаю, что Австрия и в трудных ситуациях в дипломатическом плане позиционирует себя хорошо. Это значит, нужно разговаривать друг с другом, поддерживать диалог", — сказал президент.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Леонид Ринк , МИД , ЕС , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , СКР , Австрия , Вена , Омск
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