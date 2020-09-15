Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным 

"Я сейчас не говорю о случае Навального, потому что я не знаю, что уже было доказано, что за нападение произошло, что послужило причиной, кто за этим стоит — этого всего я не знаю. Но я думаю, что Австрия и в трудных ситуациях в дипломатическом плане позиционирует себя хорошо. Это значит, нужно разговаривать друг с другом, поддерживать диалог", — сказал президент.