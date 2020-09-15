Киев назвал условие для возобновления подачи воды в Крым сообщает «Лента.ру». Чиновники согласны организовать водоснабжение полуострова только после его «возвращения» под контроль украинского руководства.

Громкое заявление сделали представители Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты подчеркнули, что проблема с нехваткой воды в Крыму возникла в первую очередь из-за так называемой «колонизации» полуострова: в настоящее время российские власти организуют массовое переселение в регион своих сограждан.

«Свои люди» в Крыму необходимы Москве, чтобы сформировать лояльную к своей политике прослойку населения, говорится в заявлении.

Пока Крым находится под «оккупацией» иностранного государства, ответственность за проблемы с водоснабжением должна нести страна-агрессор, резюмировали в украинском МИД