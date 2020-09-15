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Украина назвала условие подачи воды в Крым 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Киев назвал условие для возобновления подачи воды в Крым, сообщает «Лента.ру». Чиновники согласны организовать водоснабжение полуострова только после его «возвращения» под контроль украинского руководства.
Громкое заявление сделали представители Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты подчеркнули, что проблема с нехваткой воды в Крыму возникла в первую очередь из-за так называемой «колонизации» полуострова: в настоящее время российские власти организуют массовое переселение в регион своих сограждан.
«Свои люди» в Крыму необходимы Москве, чтобы сформировать лояльную к своей политике прослойку населения, говорится в заявлении.
Пока Крым находится под «оккупацией» иностранного государства, ответственность за проблемы с водоснабжением должна нести страна-агрессор, резюмировали в украинском МИД.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», Крым находится в водной блокаде, организованной Киевом в 2014 году, когда была перекрыта подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. На прошлой неделе глава региона Сергей Аксенов призвал судить украинские власти за «экоцид».
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В мире , Видео , Политика , Сергей Аксенов , МИД , Lenta.ru , Киев , Республика Крым
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