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«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии» 

Павел Тиунов 24 минуты назад
«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии»
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом Белоруссии, поскольку результаты выборов главы государства были сфальсифицированы, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. При этом он оговорился, назвав вместо Белоруссии Украину, сообщает РИА Новости.
Заявление Борреля прозвучало на очередном заседании Европарламента. Он подчеркнул, что ЕС отказался признавать переизбрание Лукашенко на пост главы государства, поскольку итоги голосования были подтасованы.

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными… Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — отметил он.

При этом журналисты отметили, что изначально Боррель назвал Лукашенко президентом Украины. Однако, когда ему указали на ошибку, европейский политик поправился и извинился за неточность.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Александр Лукашенко намеревался возглавить союзной белорусско-украинское государство в 2014 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, таким образом белорусский лидер планировал защитить украинцев от агрессии со стороны россиян.
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В мире , Жозеп Боррель , Дональд Туск , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , РИА Новости
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