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Заявление Борреля прозвучало на очередном заседании Европарламента . Он подчеркнул, что ЕС отказался признавать переизбрание Лукашенко на пост главы государства, поскольку итоги голосования были подтасованы.

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными… Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — отметил он.

При этом журналисты отметили, что изначально Боррель назвал Лукашенко президентом Украины. Однако, когда ему указали на ошибку, европейский политик поправился и извинился за неточность.