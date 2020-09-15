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Российский резерв для Белоруссии попал на видео 

Артём Кульша 56 минут назад
Резерв российских правоохранительных органов и национальной гвардии, сосредоточенный вблизи границы с Белоруссией, начал возвращаться в места постоянной дислокации. Об этом сообщает ТАСС.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов и он выполнил просьбу. Вчера президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. В ходе них они договорились о снятии резерва и его направлении в места постоянной дислокации.
Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» были показаны кадры того, как это происходит. На них запечатлены силовики, выстроившиеся перед грузовиками и автобусами, а затем — движение этих транспортных средств по дороге.
Комментарии
В мире , Армия , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД
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