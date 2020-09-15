Российский резерв для Белоруссии попал на видео 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов и он выполнил просьбу. Вчера президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. В ходе них они договорились о снятии резерва и его направлении в места постоянной дислокации.

Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» были показаны кадры того, как это происходит. На них запечатлены силовики, выстроившиеся перед грузовиками и автобусами, а затем — движение этих транспортных средств по дороге.