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Обзор иноСМИ: разорен главный бордель Европы 

Мария Иванова 1 час назад

Коронавирус разорил главный бордель Европы

Китайский портал Guancha рассказал, что из-за коронавируса обанкротился один из главных публичных домов Европы, расположенный в Кёльне Pascha. Множество сотрудников борделя, оставшихся без средств к существованию, вышли на акции протеста.
Pascha разместился в 12-этажном здании площадью девять тысяч квадратных метров. Ежедневно более сотни зарегистрированных секс-работников обслуживали там по тысяче клиентов. Из-за ограничений, вызванных пандемией, секс-индустрия начнет работать нелегально, что усилит распространение вируса, предупреждают сотрудники публичного дома.

Итальянским школьникам не хватает парт и учителей

Ни в одной другой стране Европы школы не были закрыты так долго, как в Италии: еще в конце февраля правительство приказало закрыть все учебные заведения, чтобы сдержать пандемию. Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала, что с 14 сентября учеба должна была возобновиться, но множество школ так и не открылись.
По данным газеты, школам пока не хватает индивидуальных парт для детей, а тесты на коронавирус, которые сдают учителя, еще не завершены. В римских школах парты планируют ставить на улице, чтобы дети могли учиться с соблюдением социальной дистанции.

«Нужны ищейки Штази»: британцев призвали доносить на соседей

Британский министр по делам преступности и полиции Кит Малтхаус призвал граждан «обязательно» звонить в полицию, если они заметят, что соседи собрались более чем вшестером. Как сообщает Evening Standard, «поощрение доносов» возмутило британцев.
«Правило шести человек» в Британии ввели из-за коронавируса. Нарушителям грозят штрафы в 100 фунтов стерлингов. Экс-судья Верховного суда Великобритании лорд Сампшн заявил, что такая мера сработает только при наличии «сети шпионов в духе „Штази“, и назвал закон „бессмысленным и ненужным“.

Анкара помогает Путину

Долгое время единственная угроза сплоченности НАТО исходила извне, от России Владимира Путина, наследника Советского Союза и Варшавского договора. Le Figaro пишет, что сегодня опасность таится и внутри альянса: глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган создает проблемы для НАТО и тем самым помогает Владимиру Путину.
Несмотря на конфликты Турции и НАТО по Сирии, Ливии и ссору с Грецией, военный источник газеты считает, что Анкара в ближайшее время не покинет альянс: Эрдоган знает, что членство в НАТО добавляет ему важности в глазах Путина. Кремль же использует турецкого президента, чтобы ослабить альянс.

Американец отсидел 37 лет за изнасилование и был оправдан

С жителя Флориды сняли обвинения в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки после 37 лет тюремного заключения. Как пишет The Guardian, Робер ДюБуаз был осужден в 1983 году за на основании показаний „ненадежного информатора“ и слепка зубов.
Восстановить справедливость помогли исследования ДНК. На новом слушании по его делу эксперты рассказали, что укусы на левой щеке жертвы оказались ненадежной уликой: полиция использовала пчелиный воск, чтобы снять слепок зубов ДюБуаза и сопоставить их со следами укусов. Сейчас власти США считают экспертизы с использованием пчелиного воска непрофессиональными и намерены пересмотреть сотни старых дел.
Комментарии
В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , НАТО , The Guardian , Le Figaro , Италия , Кельн
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