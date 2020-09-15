В Белоруссии заговорили о войне 

Министерство обороны Белоруссии не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в отношении Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сегодня там была опубликована статья за подписью начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.
В ней сказано, что в случае открытой военной агрессии в отношении Белоруссии Министерство обороны не исключает силовой вариант реагирования в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. То, что раньше мы не считали угрозой, в нынешних условиях принимает совсем другое значение», — добавил Воинов.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.