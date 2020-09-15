В Белоруссии заговорили о войне 

«В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. То, что раньше мы не считали угрозой, в нынешних условиях принимает совсем другое значение», — добавил Воинов.