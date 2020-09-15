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Под Киевом прогремел загадочный взрыв 

Артём Кульша 59 минут назад
Под Киевом прогремел загадочный взрыв
Фото: РИА Новости
В Киевской области Украины разгерметизировался трубопровод, по которому российских газ поставляется в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Чабановского сельского совета.
Сегодня там рассказали, что газопровод высокого давления Уренгой — Помары — Ужгород, который проходит через поля в поселке городского типа Чабаны, разгерметизировался, в результате чего произошел мощный выброс газа в окружающую среду. К настоящему момент сотрудники чрезвычайных служб взяли ситуацию под контроль — установили заглушку и остановили выход газа.

«Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб», — добавили в пресс-службе Чабановского сельского совета.

В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», на технической территории базы хранения на военном арсенале, который расположен неподалеку от поселка городского типа Калиновка Винницкой области Украины, возникло задымление в результате горения примерно двух гектаров сухой травы, а затем раздались шесть взрывов (взорвались боеприпасы, вывезенные туда для утилизации) и возникли очаги возгорания.
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В мире , Происшествия , Киев
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