Под Киевом прогремел загадочный взрыв 

В Киевской области Украины разгерметизировался трубопровод, по которому российских газ поставляется в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Чабановского сельского совета.

Сегодня там рассказали, что газопровод высокого давления Уренгой — Помары — Ужгород, который проходит через поля в поселке городского типа Чабаны, разгерметизировался, в результате чего произошел мощный выброс газа в окружающую среду. К настоящему момент сотрудники чрезвычайных служб взяли ситуацию под контроль — установили заглушку и остановили выход газа.

«Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб», — добавили в пресс-службе Чабановского сельского совета.

В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», на технической территории базы хранения на военном арсенале, который расположен неподалеку от поселка городского типа Калиновка Винницкой области Украины, возникло задымление в результате горения примерно двух гектаров сухой травы, а затем раздались шесть взрывов (взорвались боеприпасы, вывезенные туда для утилизации) и возникли очаги возгорания.