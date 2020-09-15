Грузия приготовилась «пустить кровь» России 

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой Rafael о модернизации систем ПВО страны и переобучении военных. Автор Forbes Дэвид Акс заявил , что с помощью израильтян Грузия может «пустить кровь» российским Военно-воздушным силам.

Стоимость контракта Грузии и израильской компании неизвестна, как и то, над какими именно системами будет работать Rafael. Но сделка — часть очевидной тенденции, считает Акс.

Через 12 лет после конфликта в Грузии грузинское правительство «пытается восстановить свою обороноспособность».

«Модернизация радаров и зенитно-ракетных комплексов, возможно, является наиболее важной частью этого плана. ПВО Грузии исключительно успешно уничтожали российское оружие во время войны 2008 года», — заявил автор статьи.

В 2008-м у грузинских военных были системы ПВО, доставшиеся Тбилиси в наследство от Советского Союза, в том числе ЗРК средней дальности С-125М и «Бук-М1», ЗРК малой дальности «Оса-АК» и ЗРК «Стрела». По неофициальным данным, 8 августа 2008 года грузинские силы сбили несколько российских самолетов.

Несмотря на это, в ходе того конфликта Грузия потеряла все системы «Оса», почти все «Буки» и несколько зенитных орудий.

Как сообщал «Рамблер», в 2008 году Грузия получила от Израиля ЗРК средней дальности Spyder, а в 2017-м — французский ЗРК малой дальности Mistral. Кроме того, Украина продала Грузии РЛС большой дальности.