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Грузия приготовилась «пустить кровь» России 

Мария Иванова 22 минуты назад
Грузия приготовилась «пустить кровь» России
Фото: Reuters
Грузия заключила соглашение с израильской фирмой Rafael о модернизации систем ПВО страны и переобучении военных. Автор Forbes Дэвид Акс заявил, что с помощью израильтян Грузия может «пустить кровь» российским Военно-воздушным силам.
Стоимость контракта Грузии и израильской компании неизвестна, как и то, над какими именно системами будет работать Rafael. Но сделка — часть очевидной тенденции, считает Акс.
Через 12 лет после конфликта в Грузии грузинское правительство «пытается восстановить свою обороноспособность».

«Модернизация радаров и зенитно-ракетных комплексов, возможно, является наиболее важной частью этого плана. ПВО Грузии исключительно успешно уничтожали российское оружие во время войны 2008 года», — заявил автор статьи.

В 2008-м у грузинских военных были системы ПВО, доставшиеся Тбилиси в наследство от Советского Союза, в том числе ЗРК средней дальности С-125М и «Бук-М1», ЗРК малой дальности «Оса-АК» и ЗРК «Стрела». По неофициальным данным, 8 августа 2008 года грузинские силы сбили несколько российских самолетов.
Несмотря на это, в ходе того конфликта Грузия потеряла все системы «Оса», почти все «Буки» и несколько зенитных орудий.
Как сообщал «Рамблер», в 2008 году Грузия получила от Израиля ЗРК средней дальности Spyder, а в 2017-м — французский ЗРК малой дальности Mistral. Кроме того, Украина продала Грузии РЛС большой дальности.
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В мире , Forbes , Грузия
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