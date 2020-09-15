Белорусская «Гроза» сбила американских «Жнецов» 

Вооруженные силы (ВС) США потеряли два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец») в Сирии из-за белорусской станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Гроза-С». Об этом сообщает «Свободная пресса».

В августе, как сообщал «Рамблер», американцы потеряли двух «Жнецов» одновременно в западной части провинции Идлиб. После этого, согласно сообщениям средств массовой информации, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приостановило эксплуатацию этих БПЛА на неопределенный срок с целью найти способ избежать их потери в будущем.

В начале сентября в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых десантный корабль «Саратов» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России запечатлен в проливе Босфор с двумя «Грозами-С» на верхней палубе.

«Сомнений, что именно они и угробили те самые MQ-9 Reaper, практически не осталось», — сообщает «Свободная пресса».

«Грозу-С» разработал и изготавливает минский концерн «Радар». Станция умеет обнаруживать беспилотники или каналы управления ими, подавлять каналы на дистанциях до 10 километров, подавлять приемник БПЛА на расстояниях до 30 километров, а также осуществлять спуфинг спутниковой навигации — подавлять сигналы навигационных спутников систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo или «Бэйдоу» на беспилотниках.