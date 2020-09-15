Оппозиция готовит иск на Лукашенко в Гаагу 

Цепкало подчеркнул, что юристы приобщают к иску показания людей, пострадавших от действий белорусских силовиков. Собранные документы планируется представить в гаагском суде. Оппозиция преследует цель — привлечь действующего президента к ответственности за узурпацию власти и жесткое подавление мирных митингов.

При этом политик счел достаточным в качестве наказания введения персональных санкций в отношении Лукашенко, его ближайших родственников, а также в отношении фондов и компаний, которые действуют в интересах действующего президента.

В качестве наказания Цепкало предложил запретить Лукашенко его окружению проводить финансовые операции за рубежом. В пример он привел американскую практику, когда человек, пытаясь осуществить сделку, переводит деньги, средства списываются, но услугу он так и не получает. Оппозиционер также предложил запретить национальному лидеру и его сторонникам безналичные переводы внутри республики.