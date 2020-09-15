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Оппозиция готовит иск на Лукашенко в Гаагу 

Павел Тиунов 57 минут назад
Оппозиция готовит иск на Лукашенко в Гаагу
Фото: РИА Новости
Зарубежные юристы готовят иск в международный суд в Гааге с требованием наказать Александра Лукашенко, заявил во время прямой трансляции на своем YouTube-канале экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. По его словам, он и его сторонники будут добиваться персональных санкций для Лукашенко и его ближайшего окружения.
Цепкало подчеркнул, что юристы приобщают к иску показания людей, пострадавших от действий белорусских силовиков. Собранные документы планируется представить в гаагском суде. Оппозиция преследует цель — привлечь действующего президента к ответственности за узурпацию власти и жесткое подавление мирных митингов.
При этом политик счел достаточным в качестве наказания введения персональных санкций в отношении Лукашенко, его ближайших родственников, а также в отношении фондов и компаний, которые действуют в интересах действующего президента.
В качестве наказания Цепкало предложил запретить Лукашенко его окружению проводить финансовые операции за рубежом. В пример он привел американскую практику, когда человек, пытаясь осуществить сделку, переводит деньги, средства списываются, но услугу он так и не получает. Оппозиционер также предложил запретить национальному лидеру и его сторонникам безналичные переводы внутри республики.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью зарубежным СМИ заявила, что рано или поздно Лукашенко сам откажется от власти. По ее словам, действующий лидер не имеет будущего в качестве главы государства.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Гаага
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