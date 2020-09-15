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Фонд Билла Гейтса заявил об отброшенном на 20 лет в развитии мире 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Фонд Гейтса: мир оказался отброшен в развитии на 20 лет
Фото: Lenta.ru
Пандемия коронавируса отбросила мир на 20 лет назад. Такое утверждение содержится в докладе Фонда Билла и Мелинды Гейтс, с которым ознакомилась «Русская служба Би-би-си».
Как сообщается в документе, пандемия, распространяющаяся по миру в течение нескольких месяцев, отменила результаты, которых международные организации добивались годами. Так, за это время число людей, живущих в крайней нищете, выросло на семь процентов, а уровень вакцинации от других болезней опустился до показателей 1990-х.
По мнению основателя Microsoft и миллиардера Билла Гейтса, вернуться к докоронавирусным показателям реально за два-три года при условии возрождения индустрии туризма и выделения Всемирным банком кредитов на восстановление пострадавшим странам.
«"Взаимно усугубляющие катастрофы" — так лучше всего описать пандемию COVID-19. Сначала появился сам вирус, потом правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а затем люди перестали ходить к врачам из боязни заразиться: все это — элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения», — приводит выдержку из доклада издание.
По данным на 15 сентября, в мире насчитывается более 29,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 930 тысяч скончались, еще 19,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Перу.
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Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Мелинда Гейтс , Microsoft , Всемирный Банк , Русская служба BBC
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