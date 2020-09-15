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Еще одна страна открыла границу с Россией 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Еще одна страна открыла границу с Россией
Фото: РИА Новости
Южная Осетия возобновила в обычном режиме пересечение границы с Россией, ограниченное ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.
Согласно сообщению, ограничения на пересечение границы через пункт пропуска «Рук» были сняты в 23.59 14 сентября.

«С 15 сентября отменяется действие большинства ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия, в том числе, автоматически снимается обязательное двухнедельное пребывание на карантине для всех въезжающих», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение, которое было приостановлено с 27 марта из-за пандемии COVID-19. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы.
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В мире , Южная Осетия
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