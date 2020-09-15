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«Социальная шизофрения»: профессор «разоблачил» пандемию 

Артём Кульша 57 минут назад
«Социальная шизофрения»: профессор «разоблачил» пандемию
Фото: РИА Новости
Сравнение статистки смертности от пневмоний в предыдущие годы со статистикой текущего года разоблачит пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом врач Игорь Гундаров заявил «Царьграду».
Гундаров, как сообщал «Рамблер», — специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор. Вчера он назвал коронавирус, который вызывает COVID-19, достаточно безобидным вирусом, а пандемию коронавирусной инфекции — ничуть не опаснее прошлогодней ситуации с заболеваемостью пневмониями и примерно в полтора раза менее опасной, чем ситуация с распространением свиного гриппа в 2015 году.
«Вся эта паника (из-за COVID-19. — Прим. ред.) — не что иное, как социальная шизофрения, психоз, который не имеет под собой объективной картины», — считает врач.
Он выразил уверенность, что история с пандемией разрушится как карточный домик после доведения до сведения общественности статистки смертности от пневмоний в предыдущие годы.
Также он высказал мнение, что людям, которые выдвигают разнообразные теории о том, кому и зачем выгодна пандемия коронавирусной инфекции, просто скучно жить.
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В мире , Общество , Царьград ТВ
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