«Мир начинает распад»

В последнее время Евросоюз начинает отворачиваться от Китая и выводить из КНР свои производства, утверждают европейские СМИ. В то же время со стороны Пекина наблюдается явное стремление сохранить существующее партнерство. Эксперты предполагают, что действия Европы обусловлены политикой США в отношении Китая. Впрочем, специалисты отмечают, что стремление к разрыву связей есть далеко не у всех европейских стран.

Европейские СМИ обратили внимание на ухудшение отношений Китая и Европы, особенно в период пандемии COVID-19. Как утверждают журналисты, Евросоюз начинает отворачиваться от КНР.

Такую тенденцию наблюдает и Федеральное агентство внешнеэкономических связей Germany Trade and Invest, которое указало на «все более усиливающийся тренд по выводу производства из Китая».

«В кризисе с коронавирусом проявилась уязвимость цепочек поставок», — обозначено в исследовании агентства, которое имеется в распоряжении немецкого издания Handelsblatt.

Эксперты Germany Trade and Invest уточнили, что во время пандемии из-за внезапного закрытия границ цепочки поставок были прерваны, поэтому начались «лихорадочные поиски альтернативных поставщиков».

ФРГ Как заявил в интервью газете Handelsblatt статс-секретарь МИД Нильс Аннен , Китай должен пойти на значительные уступки.

«Существует вполне обоснованное недоверие к Китаю в области обращения с большими данными. Мы же видим, как цифровые технологии в Китае и за его пределами используются для слежки», — сказал он.

Эксперты связывают охлаждение отношений Европы и Китая, в частности, с напряженностью в диалоге Пекина и Вашингтона. По мнению руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Ломанова, Европа ни политически, ни ментально не свободна от американского лидерства. Как пояснил эксперт «Газете.Ru», когда США дали сигнал, что от Китая нужно отворачиваться и разрывать с ним связи, европейские аналитики и политические силы уловили его.

«Европа все больше и больше говорит о том, что по примеру США намерена дистанцироваться от Китая, подвести новые барьеры на пути китайских инвестиций в Европу под тем же самым флагом опасения утраты контроля над передовыми секторами экономики», — подчеркнул руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.

Ломанов утверждает, что Европа следует общей тенденции, которая формировалась с 2018 года, когда началась американо-китайская торговая война, а усилилась после эпидемии коронавируса.

«Мир начинает распад на замкнутые политические экономические блоки. То есть мечта о едином глобализованном мире начинает если не умирать, то сильно трансформироваться.

Очевидно, что формируется один блок вокруг США, другой — вокруг Китая. Дело идет к тому, что Европа пока не способна сформировать полностью независимый курс», — констатировал он.

При этом китайское руководство стремится преуменьшить разногласия с Европой. «Мы рассматриваем ЕС как партнера, несмотря на некоторые различия во мнениях», — говорил посол Китая в ЕС Чжан Мин . Он подчеркивал, что Китай стремится к тому, чтобы одобрить соглашение об инвестициях до конца года.

В середине июня Евросоюз и Китай взяли на себя обязательство до конца года начать переговоры о подписании двустороннего инвестиционного соглашения. Но в ходе прошедшего тогда видео-саммита стало понятно, что стороны расходятся во мнении по принципиальным вопросам.

«У нас по-прежнему существуют несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. Мы не достигли прогресса, к которому стремились в заявлении на высшем уровне в прошлом году в преодолении барьеров доступа на рынки», — отмечала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Китайцы всячески пытаются убедить европейскую аудиторию, что они до сих пор настроены на конструктивное сотрудничество с Европой, что она для них — привилегированный партнер, что у них с ней нет никаких противоречий, что они готовы инвестировать и покупать в большом количестве европейские товары», — обратил внимание Ломанов.

Стоит отметить, что 14 сентября на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС-КНР глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ожидает открытия китайского рынка для европейских цифровых продуктов и услуг в сфере коммуникации.

Она уточнила, что по вопросу цифровых технологий стороны договорились запустить на постоянной основе диалог высокого уровня между Еврокомиссией и китайским правительством. Предполагается, что в рамках этих контактов будут обсуждаться не только вопросы доступа на рынки, но и тема регулирования инновационных технологий, в частности работ по созданию искусственного интеллекта.

Тимофея Бордачева, По мнению директора Центра европейских исследований ГУ ВШЭ, руководителя Евразийской программы клуба «Валдай»

все предположения о разрушении отношений Европы и Китая на сегодняшний день находятся на уровне обсуждения в СМИ, но не политики.

Он указывает, что информация в СМИ не имеет никакого реального продолжения в реальной политике.

«Я считаю, что потенциал к развитию отношений Европы и Китая в ключе разрыва очень незначительный. У Европы нет никаких причин полностью поддерживать США в конфликте с Китаем или предпринимать какие-либо серьезные антикитайские действия, поскольку сейчас Китай не угрожает интересам никаких европейских государств», — сказал Бордачев «Газете.Ru».

При этом профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИИ ВШЭ и профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин отмечает, что противоречия между Европой и Китаем действительно существуют, но речь идет не обо всех европейских странах.

«В отношении Китая в Европе существует некая раздробленность: большие страны, в том числе Германия и Франция, высказывают заинтересованность в этих отношениях, а средние и мелкие страны начинают давать сигналы, что нужно консервировать, а где-то даже сворачивать отношения с Китаем», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, на сегодняшний день успешно развивается формат «16+1», то есть страны Центральной и Восточной Европы и Китай. При этом отдельные государства Европы, особенно малые, как отметил Лузянин, вольно или невольно попадают в финансово-кредитную зависимость от Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь» — китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры.

«Это касается, в том числе Греции, у которой есть большая финансовая задолженность. Есть также Хорватия, которая немало должна Китаю. И вот такая пестрота в отношении к Китаю мотивирует к созданию таких публикаций о том, что то ли Китай уходит, то ли Европы отворачивается», — добавил профессор НИИ ВШЭ и МГИМО.

Он подчеркнул, что, хотя Китай имеет исторические обиды относительно Европы, в целом, он не может терять этот огромный рынок, поскольку речь идет о большом товарообороте — «вся Европа торгует с Китаем».