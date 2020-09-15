Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Лукашенко не имеет будущего и откажется от власти» 

Артём Кульша 24 минуты назад
«Лукашенко откажется от власти»
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от власти. Об этом белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила The Washington Post.
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Вчера американское издание The Washington Post опубликовало колонку Тихановской.

«Лукашенко не имеет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, когда он откажется от власти», — написала она в ней.

Оппозиционерка высказала мнение, что Белоруссия прошла точку невозврата, в связи с чем оппозиция намерена продолжать проводить акции протеста, однако исключительно мирные, например, массовые демонстрации, бойкот государственного аппарата, оказание давления на государственные институты. Она выразила уверенность, что этого будет достаточно для смены власти в стране.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Комментарии 16
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Часть съедобных грибов признали опасными
Часть съедобных грибов признали опасными
IT-компании Белоруссии договариваются о переезде в ЕС
IT-компании Белоруссии договариваются о переезде в ЕС
Пашаев «жутко опозорил» друга Ефремова перед любовницей
Пашаев «жутко опозорил» друга Ефремова перед любовницей
Видео
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение