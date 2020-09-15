«Лукашенко откажется от власти»

Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Вчера американское издание The Washington Post опубликовало колонку Тихановской.

«Лукашенко не имеет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, когда он откажется от власти», — написала она в ней.

Оппозиционерка высказала мнение, что Белоруссия прошла точку невозврата, в связи с чем оппозиция намерена продолжать проводить акции протеста, однако исключительно мирные, например, массовые демонстрации, бойкот государственного аппарата, оказание давления на государственные институты. Она выразила уверенность, что этого будет достаточно для смены власти в стране.