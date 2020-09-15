Блогер показал способ есть бесплатно в ресторанах

Блогер Ноа Уилли (Noah Willie) продемонстрировал способ, с помощью которого ему удается получать бесплатную еду в ресторанах. Своим секретом он поделился в TikTok. На ролик, опубликованный в конце августа, издание BuzzFeed обратило внимание 10 сентября.

«Этот лайфхак немного ужасный», — признался парень.

Он рассказал, что однажды сделал фейковую электронную почту, а затем увидел список ресторанов, которые предлагали бесплатные блюда в день рождения.

Он начал регистрироваться на сайтах разных ресторанов, используя поддельную почту, причем на каждом из них блогер указывал разную дату рождения. Он также показал специальную таблицу, в которую занес данные о том, какой день указал в качестве даты рождения в каждом из ресторанов.

Уилли отметил, что теперь он может получать подарки в ресторанах все 365 дней в году.

«Надеюсь, я не единственный настолько сумасшедший человек, чтобы делать это», — добавил парень в конце видео.

В комментариях многие обратили внимание на слабые стороны метода Уилли. В частности, некоторые написали, что нелегко найти 365 разных ресторанов, которые были бы недалеко от дома или работы. Другие пользователи отметили, что для получения подарка в день рождения сотрудники заведений часто просят показать документы.