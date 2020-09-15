Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Блогер показал способ получить бесплатную еду в ресторанах 

Lenta.ru 23 минуты назад
Блогер показал способ есть бесплатно в ресторанах
Фото: Кадр: @noahwille
Блогер Ноа Уилли (Noah Willie) продемонстрировал способ, с помощью которого ему удается получать бесплатную еду в ресторанах. Своим секретом он поделился в TikTok. На ролик, опубликованный в конце августа, издание BuzzFeed обратило внимание 10 сентября.

«Этот лайфхак немного ужасный», — признался парень.

Он рассказал, что однажды сделал фейковую электронную почту, а затем увидел список ресторанов, которые предлагали бесплатные блюда в день рождения.
Он начал регистрироваться на сайтах разных ресторанов, используя поддельную почту, причем на каждом из них блогер указывал разную дату рождения. Он также показал специальную таблицу, в которую занес данные о том, какой день указал в качестве даты рождения в каждом из ресторанов.
Уилли отметил, что теперь он может получать подарки в ресторанах все 365 дней в году.

«Надеюсь, я не единственный настолько сумасшедший человек, чтобы делать это», — добавил парень в конце видео.

В комментариях многие обратили внимание на слабые стороны метода Уилли. В частности, некоторые написали, что нелегко найти 365 разных ресторанов, которые были бы недалеко от дома или работы. Другие пользователи отметили, что для получения подарка в день рождения сотрудники заведений часто просят показать документы.
Ранее сообщалось, что известный американский тиктокер под ником JRI$H украл у сотрудника «Макдоналдса» вейп. Мужчина подъехал на машине к окошку для выдачи заказа и спросил у сотрудника ресторана, курит ли тот. Услышав утвердительный ответ, тиктокер попросил показать ему устройство, выхватил его и быстро уехал.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Последние новости
Путин отменил указ Медведева Путин отменил указ Медведева Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов
Комментарии
В мире , McDonald's
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кому вы нужны?» Соловьёв разнёс украинского эксперта
«Кому вы нужны?» Соловьёв разнёс украинского эксперта
Зачем Тихановская ставит ультиматум Путину
Зачем Тихановская ставит ультиматум Путину
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и экс-супруга
Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и экс-супруга
Видео
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение