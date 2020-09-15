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Откровенная фотография стюардессы в кабине пилотов удивила сеть 

Lenta.ru 32 минуты назад
Стюардесса оголила ноги в кабине пилотов
Фото: ТАСС
Снимок был опубликован в аккаунте @ms_monikaa_ в Instagram.
На снимке изображена бортпроводница, сидящая в кресле второго пилота и демонстрирующая ноги в чулках и туфлях на каблуках.

«Я не являюсь вариантом. Я всегда буду единственной», — говорится в подписи к фото.

@ms_monikaa_ / @cabin_crew_beauties
Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью.

«Ты и правда единственная», «Прекрасные ноги в нюдовых чулках, так горячо!», «Отличные чулки!», «Ты же разобьешь самолет! Никто так не сможет контролировать полет», — писали они.

Ранее в сети появился снимок стюардессы по имени Агата, вставшей на руки в проходе самолета и удивившей пользователей своей гибкостью. Подписчики пришли в восторг от способностей девушки.

«Выглядит очень красиво! Какая она молодец», «Я бы подержал ее ноги, чтобы она не упала», — комментировали они.

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