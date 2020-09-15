США не смогли доказать сговор России с талибами

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о том, что Россия якобы предлагала связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских солдат.
"Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня", — сказал Маккензи в интервью NBC News.
"Мы продолжаем искать доказательства… Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема", — сказал глава CENTCOM.
Маккензи уже не впервые комментирует бездоказательные утверждения New York Times о якобы сговоре России с талибами, в начале июля он уже подвергал сомнению достоверность этой информации.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала в июне статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.