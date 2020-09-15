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В Пентагоне признали, что не видели свидетельств «сговора» РФ с талибами 

РИА Новости и ещё 6 46 минут назад
США не смогли доказать сговор России с талибами
Фото: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о том, что Россия якобы предлагала связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских солдат.

"Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня", — сказал Маккензи в интервью NBC News.

"Мы продолжаем искать доказательства… Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема", — сказал глава CENTCOM.

Маккензи уже не впервые комментирует бездоказательные утверждения New York Times о якобы сговоре России с талибами, в начале июля он уже подвергал сомнению достоверность этой информации.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала в июне статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Комментарии
В мире , Армия , США , Кеннет Маккензи , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пентагон , Талибан , телеканал NBC , New York Times
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