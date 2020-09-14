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Здоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось 

Lenta.ru 31 минуту назад
Здоровье Колесниковой резко ухудшилось
Фото: РИА Новости
Адвокат члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Козак рассказала о резком ухудшении здоровья своей подзащитной. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал Tut.by.
По словам Козак, у политика начался приступ аллергии. У Колесниковой отек носоглотки, заложен нос, сильный кашель и зуд в глазах. Юрист считает, что ее подзащитную не обеспечили свежим постельным бельем.
Козак рассказала, что Колесниковой оказывают медицинскую помощь, однако защита написала письмо на имя начальника тюрьмы с просьбой о дополнительном обеспечении лекарствами. Настроение у политика хорошее, однако письма от сторонников ей не доходят.
О задержании Колесниковой стало известно 8 сентября, через сутки после ее похищения в центре Минска. По версии властей Белоруссии, она вместе с еще двумя членами Координационного совета оппозиции пыталась сбежать на Украину к сестре, но на границе их поймали. Украинская сторона заявила, что попытка бегства — инсценировка, в действительности противников власти пытались насильно депортировать, но Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы остаться в стране.
Лидер оппозиции официально стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое возбудили по факту создания Координационного совета Белоруссии. Помимо Колесниковой, арестованы ее адвокат Илья Салей и член президиума совета Максим Знак.
Колесникова рассказала, что на допросе ей поступали угрозы, в том числе о возможном вывозе ее из Белоруссии «по частям». Она требует возбудить уголовные дела против сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
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В мире , Мария Колесникова , МВД , ФСИН
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