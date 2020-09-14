Здоровье Колесниковой резко ухудшилось

Адвокат члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Козак рассказала о резком ухудшении здоровья своей подзащитной. Об этом сообщает в своем Telegram -канале портал Tut.by.

По словам Козак, у политика начался приступ аллергии. У Колесниковой отек носоглотки, заложен нос, сильный кашель и зуд в глазах. Юрист считает, что ее подзащитную не обеспечили свежим постельным бельем.

Козак рассказала, что Колесниковой оказывают медицинскую помощь, однако защита написала письмо на имя начальника тюрьмы с просьбой о дополнительном обеспечении лекарствами. Настроение у политика хорошее, однако письма от сторонников ей не доходят.

О задержании Колесниковой стало известно 8 сентября, через сутки после ее похищения в центре Минска. По версии властей Белоруссии, она вместе с еще двумя членами Координационного совета оппозиции пыталась сбежать на Украину к сестре, но на границе их поймали. Украинская сторона заявила, что попытка бегства — инсценировка, в действительности противников власти пытались насильно депортировать, но Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы остаться в стране.

Лидер оппозиции официально стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое возбудили по факту создания Координационного совета Белоруссии. Помимо Колесниковой, арестованы ее адвокат Илья Салей и член президиума совета Максим Знак.