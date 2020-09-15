Все новости на карте

В расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции состоят более 5 тыс. человек, говорится в сообщении сообщества.

«Сейчас в расширенном составе совета более 5 тыс. человек», — сказано в Telegram-канала совета белорусской оппозиции.

Координационный совет в очередной раз призвал «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».

Ранее в понедельник Координационный совет белорусской оппозиции выступил за всестороннее развитие отношений Минска Москвы , призвав Россию услышать и учитывать мнение значительной части белорусского общества.

В прошлую пятницу Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич , находятся под арестом или за пределами Белоруссии.

Напомним, по данным ЦИК Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.