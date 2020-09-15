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Названо число участников Координационного совета белорусской оппозиции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 38 минут назад
В расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции состоят более 5 тыс. человек, говорится в сообщении сообщества.

«Сейчас в расширенном составе совета более 5 тыс. человек», — сказано в Telegram-канала совета белорусской оппозиции.

Координационный совет в очередной раз призвал «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».
Ранее в понедельник Координационный совет белорусской оппозиции выступил за всестороннее развитие отношений Минска и Москвы, призвав Россию услышать и учитывать мнение значительной части белорусского общества.
В прошлую пятницу Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.
Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
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Комментарии 6
В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Минск , Москва
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