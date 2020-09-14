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Украина закрыла границу с Белоруссией в районе «Новые Ярыловичи» 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Украина закрыла границу с Белоруссией
Фото: РИА Новости
Украинская сторона приостановила пропуск граждан и транспортных средств через пункт «Новые Ярыловичи» на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«По имеющейся информации от украинской стороны, с 20.00 14 сентября приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» (с белорусской стороны пункт пропуска «Новая Гута»)», — приводит ТАСС сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.

О причинах прекращения пропуска граждан не сообщается.
В белорусском ведомстве отметили, что пересечь границу ресбулики можно в ближайших пунктах пропуска «Сеньковка» (с белорусской стороны пункт пропуска «Веселовка») и «Славутич» (с белорусской стороны пункт пропуска «Комарин»).
Ранее в понедельник Украина усилила охрану границы с Белоруссией.
Напомним, 11 сентября посол Украины Игорь Кизим пригрозил Белоруссии «дипломатической войной».
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В мире , СНГ , Украина , Игорь Кизим , ИТАР-ТАСС
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