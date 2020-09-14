Украина закрыла границу с Белоруссией

«По имеющейся информации от украинской стороны, с 20.00 14 сентября приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» (с белорусской стороны пункт пропуска «Новая Гута»)», — приводит ТАСС сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.