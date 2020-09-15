Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти «майдан» 

РИА Новости и ещё 14 36 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung выразил обеспокоенность, что в Белоруссии может случиться "что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с обществом.

"Я в любом случае поддерживаю белорусский народ. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", — добавил глава государства.

При этом Зеленский отметил, что он не видит "символического лидера", вокруг которого люди в Белоруссии могли бы сплотиться.

"В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", — заключил президент Украины.

Зеленский посетит Вену с официальным визитом 15 сентября. У него запланированы переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой.
Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и бойцы "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
Последние новости
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Комментарии 285
В мире , Видео , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Виктор Янукович , Александр Ван , Владимир Зеленский , Вольфганг Соботка , Себастьян Курц , ЕС , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия вынесла окончательный вердикт по делу Навального
Германия вынесла окончательный вердикт по делу Навального
«Трудно поверить»: в Европе вступились за Россию
«Трудно поверить»: в Европе вступились за Россию
«Запретить въезд»: в ЕС выступили против России
«Запретить въезд»: в ЕС выступили против России
Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы
Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы
Видео
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение