Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung выразил обеспокоенность, что в Белоруссии может случиться "что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с обществом.

"Я в любом случае поддерживаю белорусский народ. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", — добавил глава государства.

При этом Зеленский отметил, что он не видит "символического лидера", вокруг которого люди в Белоруссии могли бы сплотиться.

"В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", — заключил президент Украины.