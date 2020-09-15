Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung выразил обеспокоенность, что в Белоруссии может случиться "что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с обществом.
"Я в любом случае поддерживаю белорусский народ. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", — добавил глава государства.
При этом Зеленский отметил, что он не видит "символического лидера", вокруг которого люди в Белоруссии могли бы сплотиться.
"В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", — заключил президент Украины.
Зеленский посетит Вену с официальным визитом 15 сентября. У него запланированы переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой.
Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и бойцы "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.