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Оппозиция Белоруссии обратилась к властям России 

Павел Тиунов 1 час назад
Оппозиция Белоруссии обратилась к властям России
Фото: РИА Новости
Дальнейшие российско-белорусские отношения будут омрачены тем фактом, что руководство РФ поддержало силовой метода решения политического вопроса в республике, говорится в заявлении Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, процитированном агентством «Интерфакс». Оппозиционеры отметили, что для них важно, чтобы их «слышали в России».
В документе говорится, что в последнее время белорусские власти сами провоцируют продолжение протестных акций в городах страны, а также «радикализацию настроений в обществе». Создавшееся в государстве положение, может привести к «гуманитарной катастрофе», уверяют члены совета. При этом они отмечают, что в подобном развитии событий не заинтересована Россия, как важный партнер Белоруссии.

«Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Белоруссия была мирной, спокойной страной», — подчеркивается в заявлении.

При этом оппозиционеры раскритиковали российские власти за поддержку белорусских силовиков. По их словам, одобрение «политики репрессий вместо диалога» в результате крайне негативно скажется на двусторонних отношениях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, который проводит переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи. Она отметила, что, о чем бы не договорились главы государств, «это не будет иметь законной силы». При этом оппозиционерка выразила сожаление, что Путин решил вести диалог с «диктатором, а не с белорусским народом».
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Комментарии 4
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Интерфакс
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