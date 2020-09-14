Оппозиция Белоруссии обратилась к властям России 

Дальнейшие российско-белорусские отношения будут омрачены тем фактом, что руководство РФ поддержало силовой метода решения политического вопроса в республике, говорится в заявлении Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, процитированном агентством «Интерфакс». Оппозиционеры отметили, что для них важно, чтобы их «слышали в России».

В документе говорится, что в последнее время белорусские власти сами провоцируют продолжение протестных акций в городах страны, а также «радикализацию настроений в обществе». Создавшееся в государстве положение, может привести к «гуманитарной катастрофе», уверяют члены совета. При этом они отмечают, что в подобном развитии событий не заинтересована Россия, как важный партнер Белоруссии.

«Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Белоруссия была мирной, спокойной страной», — подчеркивается в заявлении.

При этом оппозиционеры раскритиковали российские власти за поддержку белорусских силовиков. По их словам, одобрение «политики репрессий вместо диалога» в результате крайне негативно скажется на двусторонних отношениях.