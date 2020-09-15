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ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия 

ТАСС и ещё 5 22 минуты назад
Евросоюз рассматривает инцидент с Алексеем Навальным как покушение на убийство, осуждает использование химического оружия в этом случае и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО в ее расследовании. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента.

"Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении открытого расследования", — заявил Боррель.

На слушаниях в Европарламенте он не привел никаких доказательств этой версии.
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Как сообщил во вторник в Москве журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось.
По словам Нарышкина, врачи омской клиники, куда Навальный был экстренно госпитализирован, провели все необходимые исследования.

"Наши российские врачи, врачи омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, провели в кратчайшие сроки глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и  отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам", — подчеркнул директор СВР.

Он добавил, что немецкие правоохранительные органы не ответили на запросы российской стороны.

"У нас много вопросов к немецкой стороне, и Генеральная прокуратура уже дважды обратилась к коллегам из Германии за помощью в изучении этих событий, но пока ответа нет, а, как я понимаю, вопросов у нашей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета к немецкой стороне очень много", — сказал Нарышкин.

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В мире , Видео , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , ЕС , Европарламент , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , СКР
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