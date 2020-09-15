"Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении открытого расследования", — заявил Боррель.
"Наши российские врачи, врачи омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, провели в кратчайшие сроки глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам", — подчеркнул директор СВР.
"У нас много вопросов к немецкой стороне, и Генеральная прокуратура уже дважды обратилась к коллегам из Германии за помощью в изучении этих событий, но пока ответа нет, а, как я понимаю, вопросов у нашей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета к немецкой стороне очень много", — сказал Нарышкин.