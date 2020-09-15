"Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении открытого расследования", — заявил Боррель.

На слушаниях в Европарламенте он не привел никаких доказательств этой версии.

Как сообщил во вторник в Москве журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось.

По словам Нарышкина, врачи омской клиники, куда Навальный был экстренно госпитализирован, провели все необходимые исследования.

"Наши российские врачи, врачи омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, провели в кратчайшие сроки глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам", — подчеркнул директор СВР.

Он добавил, что немецкие правоохранительные органы не ответили на запросы российской стороны.