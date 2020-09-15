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Американцам начнут продавать «усыпляющие» напитки 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Американцам начнут продавать «усыпляющие» напитки
Фото: PepsiCo
Американская компания PepsiCo собирается выпустить «усыпляющий» напиток — Driftwell. Как сообщает CNBC, он призван бороться с тревогой и должен помогать заснуть тем, кто испытывает стресс. Планируется, что он появится в продаже в первом квартале 2021 года.
Driftwell состоит из воды, а также содержит L-теанин — аминокислоту природного происхождения, которая повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы — и десятую часть суточной нормы магния. Вкус у Driftwell пока только один — ежевично-лавандовый.
Разработка проекта началась до пандемии коронавируса. Сейчас в компании выпуск напитка считают актуальным на фоне роста стресса и бессонницы среди населения.
Согласно подсчетам Euromonitor International, продажи напитков на водной основе в США в прошлом году составили 2,97 миллиарда долларов, аналитики ждут, что в 2020-м продажи вырастут по крайней мере на пять процентов. Такие успокоительные напитки — новая ниша, популярностью они пока пользуются в основном в Японии.
PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.
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В мире , США
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