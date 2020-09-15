Американцам начнут продавать «усыпляющие» напитки 

Американская компания PepsiCo собирается выпустить «усыпляющий» напиток — Driftwell. Как сообщает CNBC, он призван бороться с тревогой и должен помогать заснуть тем, кто испытывает стресс. Планируется, что он появится в продаже в первом квартале 2021 года.

Driftwell состоит из воды, а также содержит L-теанин — аминокислоту природного происхождения, которая повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы — и десятую часть суточной нормы магния. Вкус у Driftwell пока только один — ежевично-лавандовый.

Разработка проекта началась до пандемии коронавируса. Сейчас в компании выпуск напитка считают актуальным на фоне роста стресса и бессонницы среди населения.

Согласно подсчетам Euromonitor International, продажи напитков на водной основе в США в прошлом году составили 2,97 миллиарда долларов, аналитики ждут, что в 2020-м продажи вырастут по крайней мере на пять процентов. Такие успокоительные напитки — новая ниша, популярностью они пока пользуются в основном в Японии.

PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.