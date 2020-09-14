Экс-президента Франции госпитализировали в Париже 

В Париже госпитализировали бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена. 94-летний политик находится в одном из столичных медицинских учреждений с 14 сентября.

Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники. Других подробностей и диагноза бывшего французского лидера не приводится.

Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974–1981 годах.