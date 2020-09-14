Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Экс-президента Франции госпитализировали в Париже 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Экс-президента Франции госпитализировали в Париже
Фото: News.ru
В Париже госпитализировали бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена. 94-летний политик находится в одном из столичных медицинских учреждений с 14 сентября.
Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники. Других подробностей и диагноза бывшего французского лидера не приводится.
Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974–1981 годах.
Ранее NEWS.ru писал о госпитализации экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она попала в больницу из-за коронавируса в тяжёлом состоянии. Политика даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Сейчас она уже выписана из медучреждения, её тесты на COVID-19 отрицательные.
News.ru: последние новости
Тихановская отреагировала на решение Путина дать кредит Белоруссии Тихановская отреагировала на решение Путина дать кредит Белоруссии Защита Колесниковой заявила об ухудшении её самочувствия в заключении Защита Колесниковой заявила об ухудшении её самочувствия в заключении Лукашенко: Белоруссии «надо тесней держаться со старшим братом» Лукашенко: Белоруссии «надо тесней держаться со старшим братом»
В мире , Юлия Тимошенко , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»
«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»
Киев объяснил отказ обеспечить Крым водой
Киев объяснил отказ обеспечить Крым водой
Ту-142 пролетели над тремя морями
Ту-142 пролетели над тремя морями
Захарова оценила попытки «фантазировать» о Донбассе
Захарова оценила попытки «фантазировать» о Донбассе
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение