«Пусть картошки возьмет с собой»: Лукашенко высмеяли 

Пользователи социальных сетей высмеяли визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом сообщает «Ура.ру».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский президент уже прибыл в город.
Один из пользователей соцсетей выразил надежду на то, что Лукашенко уже не вернется в Белоруссию. Другой назвал его усатым фюрером и высказал мнение, что тот попросит Путина ввести в Белоруссию российские войска.
«Пусть картошки возьмет с собой, нефиг пустым ехать», — пошутил еще один.
Другой пошутил, что, как подтвердили эксперты из Варшавы и Берлина, Лукашенко отравлен веществом из группы «Дурачок».
Ранее Лукашенко заявил, что в ходе встречи с Путиным они окончательно расставят все точки над i по очень чувствительным и болезненным для обеих стран вопросам, а в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы развития отношений между Россией и Белоруссией.