«Пусть картошки возьмет с собой»: Лукашенко высмеяли 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным . Белорусский президент уже прибыл в город.

Один из пользователей соцсетей выразил надежду на то, что Лукашенко уже не вернется в Белоруссию. Другой назвал его усатым фюрером и высказал мнение, что тот попросит Путина ввести в Белоруссию российские войска.

«Пусть картошки возьмет с собой, нефиг пустым ехать», — пошутил еще один.

Другой пошутил, что, как подтвердили эксперты из Варшавы и Берлина, Лукашенко отравлен веществом из группы «Дурачок».