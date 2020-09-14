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«Пусть картошки возьмет с собой»: Лукашенко высмеяли 

Артём Кульша 53 минуты назад
Пользователи социальных сетей высмеяли визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом сообщает «Ура.ру».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский президент уже прибыл в город.
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один
Один из пользователей соцсетей выразил надежду на то, что Лукашенко уже не вернется в Белоруссию. Другой назвал его усатым фюрером и высказал мнение, что тот попросит Путина ввести в Белоруссию российские войска.

«Пусть картошки возьмет с собой, нефиг пустым ехать», — пошутил еще один.

Другой пошутил, что, как подтвердили эксперты из Варшавы и Берлина, Лукашенко отравлен веществом из группы «Дурачок».

Ранее Лукашенко заявил, что в ходе встречи с Путиным они окончательно расставят все точки над i по очень чувствительным и болезненным для обеих стран вопросам, а в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы развития отношений между Россией и Белоруссией.
Комментарии 12
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Сочи
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