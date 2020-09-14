Акт мести: Иран объявил охоту за послом США в ЮАР?

Разведывательные ведомства США уверены в том, что Иран готовит акт мести за убийство в январе этого года командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По их данным, одним из вариантов возмездия может стать устранение посла США в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс. Достоверность этой информации ещё нуждается в проверке, однако Южная Африка может быть выбрана местом расправы неслучайно.

Об опасениях американского разведсообщества сообщает издание Politico. По его данным, об угрозе Маркс спецслужбам известно с весны 2020 года, однако накануне компетентные структуры получили более конкретные доказательства готовящегося покушения. Так, согласно этой информации, план заговора разрабатывает в том числе посольство Ирана в Претории

Однако подготовка убийства Маркс — всего лишь один из нескольких вариантов, которые, по мнению американских официальных лиц, иранское руководство рассматривает в качестве потенциальных мер в ответ на устранение Сулеймани, которое произошло в результате удара беспилотника США вблизи багдадского аэропорта. Хотя тогда Исламская Республика и нанесла символические ракетные удары по американским позициям в Ираке , многие в руководстве Соединённых Штатов не поверили, что на этом дело закончится, и давали понять о перспективах другой, более изощрённой мести.

Согласно внутреннему уставу, американские разведывательные агентства США обязаны уведомлять потенциальную жертву, если данные указывают на то, что её жизнь может находиться в опасности. Один из знакомых с ситуацией собеседников Politico сообщил, что Маркс была поставлена в известность по поводу возможного нападения. Данные об этом, как сообщается, также были включены в регулярные брифинги для высокопоставленных должностных лиц, которые занимаются политикой и безопасностью в правительстве США, а также для некоторых законодателей и их приближённых.

До конца непонятно, почему именно глава дипмиссии в ЮАР может стать мишенью иранских сил. Более того, не сообщается о том, что посредством каких сил предполагаемые заказчики убийства Маркс хотят реализовать свой замысел. Однако нельзя не вспомнить о том, что Южная Африка представляет собой особый интерес для иранцев.

Так, согласно прошлогоднему отчёту Управления военной разведки США, Тегеран долгое время предпринимал попытки использовать свои отношения с этой частью Чёрного континента для проецирования своей военной силы далеко за пределы Ближнего Востока. У Ирана и ЮАР подписаны базовые договорённости, которые касаются военного сотрудничества, налажены контакты по линии оборонных ведомств. Соответствующую поддержку Тегеран получает и в дипломатической сфере: Претория неоднократно показывала себя как последовательный критик одностороннего подхода администрации президента США к давлению на Исламскую Республику.

Однако есть уверенность, что этим интерес Ирана к Южной Африке не ограничивается. Особую ценность для властей Исламской Республики представляют урановые месторождения этого региона. Тем более что история экспорта так называемого жёлтого кека в Иран из Южной Африки берёт своё начало ещё в прошлом веке. До 1979 года южноафриканской компании NUFCOR (Nuclear Fuels Corporation of South Africa) удалось поставить иранцам до 775 тонн уранового концентрата. Даже после того как поборники идей Исламской революции разорвали связи с режимом апартеида, отношения Тегерана с NUFCOR сразу прерваны не были. Их заблокировали только в 1986 году. За эти годы иранцы успели получить некоторый объём опасных материалов.

В этом контексте покушение на американского посла в ЮАР может символически отражать желание «партии войны» в иранском руководстве очертить границы своего влияния за пределами «традиционных» регионов и показать решимость в том, что касается развития ядерной программы. Единственное, вряд ли предполагаемые заказчики убийства Маркс могут переоценивать настроения властей ЮАР. Качество их партнёрства со спецслужбами США не оставляет сомнений.