Тихановская раскрыла планы белорусской оппозиции

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала статью для американского издания Washington Post, в которой заявила о планах оппозиции продолжать массовые акции и бойкот госаппарата и поддерживать бастующих работников заводов.

"Все, что мы должны сделать — это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили", — написала Тихановская в статье для американского издания.

Она отметила, что Белоруссия уже прошла "точку невозврата" и президент страны Александр Лукашенко рано или поздно оставит власть.

"Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти", — считает Тихановская.

"Но сейчас мы должны продолжать наши усилия. И мы знаем по опыту, что именно нам нужно делать", — говорится в статье.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич , арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в Литву в целях безопасности.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.