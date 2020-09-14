Шэрон Стоун заподозрила у Трампа детскую травму 

Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль, — цитирует её The Telegraph.

Стоун посочувствовала ему и добавила, что наличие этой травмы влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищённости и боли».

Как писал NEWS.ru Стоун выступила с обвинениями в адрес властей США. Он заявила, что правительство врёт гражданам о ситуации с коронавирусом.