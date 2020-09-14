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Шэрон Стоун заподозрила у Трампа детскую травму 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Шэрон Стоун заподозрила у Трампа детскую травму
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп в детстве мог перенести психологическую травму. Об этом заявила американская актриса Шэрон Стоун.

Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль, — цитирует её The Telegraph.

Стоун посочувствовала ему и добавила, что наличие этой травмы влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищённости и боли».
Как писал NEWS.ru Стоун выступила с обвинениями в адрес властей США. Он заявила, что правительство врёт гражданам о ситуации с коронавирусом.
Актриса призвала отдать на президентских выборах голос за кандидата от партии демократов Джо Байдена и избранную им на пост президента Камалу Харрис. Артистка отметила, что женщины во власти могут эффективнее справляться с вопросами, касающимися медицины.
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Комментарии
В мире , Шэрон Стоун , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Daily Telegraph , США
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