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Лукашенко рассказал Путину о мощной второй волне коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Лукашенко рассказал Путину о второй волне COVID
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил о начавшейся мощной второй волне коронавируса. Его слова приводит РБК.

«Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их», — предупредил глава республики.

Лукашенко добавил, что на территории Белоруссии не наблюдается всплеска числа зараженных.

«Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну», — добавил он.

Белорусский лидер поблагодарил Путина за то, что Россия выбрала Белоруссию в качестве первой страны, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19.

«Я вам благодарен, и мы это очень ценим, что поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной», — сказал Лукашенко.

В мае Лукашенко призвал не расслабляться из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в республике и серьезно подготовиться ко второй волне пандемии. При этом в Белоруссии не вводились жесткие карантинные ограничения. Власти объясняли это экономическими причинами. Лукашенко называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом.
Переговоры лидеров двух стран проходили в резиденции «Бочаров ручей». Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, планировали обсудить тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, а также совместные проекты в энергетике. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
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