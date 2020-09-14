В ООН призвали к реформам в Белоруссии 

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что для достижения общественного мира в Белоруссии необходимы реформы, диалог и привлечение к ответственности тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека. Об этом она заявила в понедельник в Женеве на 45-й сессии Совета ООН по правам человека ( СПЧ ).

"Восстановление общественного мира в Белоруссии требует глубокого диалога, реформ и привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека", — сказала она. Бачелет призвала СПЧ "сосредоточить внимание на этих трех сферах, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и недовольства". По ее словам, "все утверждения о пытках и других формах плохого обращения со стороны сил безопасности должны быть задокументированы и расследованы, с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности".

Бачелет напомнила о продолжающих поступать сообщениях о "насильственных репрессиях в отношении мирных демонстраций", "чрезмерном применении силы", "похищении неизвестными лицами людей, имеющих отношение к оппозиции", а также об арестах журналистов.

СПЧ на открывшейся в понедельник 45-й сессии (14 сентября — 6 октября) обсудит, в частности, проблематику соблюдения прав и свобод граждан в условиях пандемии коронавируса, а также такие вопросы, как соблюдение права на безопасную питьевую воду и санитарию, борьба с современными формами рабства, положение коренных народов. Будет рассмотрена ситуация в двух десятках стран, в том числе в Йемене, Сирии и Венесуэле.