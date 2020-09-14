Тихановская дерзко обратилась к Путину 

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», — заявила она.

По словам Тихановской, все договоры, подписанные с «нелегитимным Лукашенко», пересмотрит новая власть.

Она подчеркнула, что народ Белоруссии «отказал Лукашенко в доверии» и не поддержал его на выборах.

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Тихановская призвала Россию уважать суверенитет Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

Она отмечала, что Путин занял выжидательную позицию по Белоруссии. По ее мнению, несмотря на обещание оказать военную поддержку Лукашенко, Путин не присылал солдат и пока «стоит рядом и смотрит».

Лукашенко проведет переговоры с Путиным 14 сентября в Сочи. Они встретятся в формате «один на один» и обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений».