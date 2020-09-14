В Белоруссии запугивают родителей протестующих 

Дети, участвующие в акциях протеста в Белоруссии , могут быть изъяты у своих родителей. Об этом начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Белоруссии Алексей Подвойский заявил в эфире СТВ.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Подвойский заявил, что детям не место на несанкционированных массовых мероприятиях, так как там их права нарушаются. Он негативно оценил то, что родители берут детей с собой на подобные мероприятия, и предупредил, что к таким родителям могут быть применены различные меры воздействия.

Так, если ребенок достиг возраста наступления административной ответственности, то он может быть привлечен к ней, а если не достиг — к ней могут быть привлечены его родители. Также с родителями могут быть проведены разъяснительные беседы или им может быть вынесено официальное предупреждение. Кроме того, органы опеки и попечительства могут счесть положение ребенка социально опасным и изъять его.