ЕС не признал выборы в Крыму 

В 2020 году, как сообщал «Рамблер», голосование в рамках Единого дня голосования на региональных выборах было трехдневным — началось 11 сентября, закончилось 13-го.

Сегодня стало известно, что после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей, а сенатор Валерий Куликов победил на довыборах в законодательное собрание города с 43,35% голосов.

Сегодня же официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил, что Евросоюз считает Крым и Севастополь частью Украины и поэтому не признает выборы на территории Крымского полуострова состоявшимися.