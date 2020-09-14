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ЕС не признал выборы в Крыму 

Артём Кульша 20 минут назад
ЕС не признал выборы в Крыму
Фото: РИА Новости
Европейский союз (ЕС) не признает состоявшимися выборы в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», голосование в рамках Единого дня голосования на региональных выборах было трехдневным — началось 11 сентября, закончилось 13-го.
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Сегодня стало известно, что после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей, а сенатор Валерий Куликов победил на довыборах в законодательное собрание города с 43,35% голосов.
Сегодня же официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил, что Евросоюз считает Крым и Севастополь частью Украины и поэтому не признает выборы на территории Крымского полуострова состоявшимися.

«Любой, кто был избран на этих выборах, не будет признан ЕС представителем Крыма и Севастополя», — подчеркнул он.

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Комментарии 8
В мире , Политика , Валерий Куликов , Михаил Развожаев , ЕС , Республика Крым , Севастополь
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