Заразились 308 тысяч: новый рекорд по COVID-19 

В мире зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19 — за последние сутки их число выросло более чем на 300 тысяч человек. Лидируют по показателям Северная и Южная Америка, далее следуют страны Юго-Восточной Азии и Европы. В России выявили новые вспышки COVID-19 в 11 регионах.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией. Согласно опубликованным ВОЗ данным, число подтвержденных случаев в мире превысило 28,6 млн, увеличившись за последние 24 часа почти на 308 тысяч человек. За все время пандемии это максимальный скачок за сутки.

Количество летальных исходов выросло почти на 5,6 тыс. и превысило 917 тыс. При этом стоит учитывать, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Первое место по числу заразившихся занимают Северная и Южная Америка — там сумарно выявили 14 699 174 человек с COVID-19. За сутки этот показатель вырос на 132 464. Число умерших также увеличилось на 3 308 и достигло 508 705.

В Юго-Восточной Азии в общей сложности зарегистрированы 5 377 062 заразившихся и 92 391 умерших. Там суточный прирост составил 101 119 человек, умерли 1 270 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире заняла Европа с 4 796 426 заболевшими и 225 494 летальными исходами. За сутки число заразившихся увеличилось на 48 921, умерших — на 367.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев ранее сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС. По его словам, подобные всплески свидетельствуют о том, что в России пока идет первая волна пандемии. Из-за этого давать какие-либо прогнозы по второй волне COVID-19 пока сложно.

Согласно данным на 13 сентября, за сутки в Москве заразились еще 650 человек, сообщает оперативный штаб. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице с начала пандемии возросло до 271 097.

Жертвами инфекции стали 4 982 пациента, выздоровели благодаря помощи врачей 229 573 человека.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян радоваться растущему числу случаев коронавируса. Он уточнил, что такие большие цифры говорят только о результатах положительных тестов на СOVID-19. При этом количество тяжелобольных не увеличилось, а рост бессимптомных и легких форм только ускоряют выработку «стадного популяционного иммунитета».

В общей сложности, согласно прогнозу врача, на формирование такого иммунитета уйдет как минимум два-три года. Затем коронавирус будет возвращаться, однако уже в легкой форме.

Не паниковать из-за прироста числа заразившихся посоветовал и мэр столицы Сергей Собянин . Недавно он заверил, что даже при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса власти города постараются сохранить минимальные ограничения для граждан.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти его с минимумом ограничений экономики, передвижения по городу и так далее. При этом, конечно, нужно соблюдать те требования, которые предъявляют врачи», — отметил он во время Московского финансового форума.

Собянин также подчеркнул, что масочный и перчаточный режим в общественных местах должен сохраняться в любом случае на объектах торговли и в транспорте. Что касается других решений о введении или отмене ограничений, то властям крайне сложно их принимать, так как приходится учитывать несколько факторов.

«Ты должен такое решение принять, которое бы обеспечило управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность жизни, здоровья людей и, с другой стороны, возможность работы тех предприятий, которые могут в этих условиях работать», — заявил глава Москвы.

По его словам, многие российские регионы, в том числе и Москва, прошли пиковые значения. Но в то же время пандемия не исчезла, подчеркнул Собянин.