«Будет жестче»: директор ВОЗ сделал заявление о COVID-19

Вчера, как сообщал «Рамблер», в ВОЗ рассказали, что за 24 часа число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 307,9 тысячи — это максимальный прирост за время пандемии. Число умерших выросло за сутки на 5,5 тысячи человек.

Числу инфицированных в Северной и Южной Америке увеличилось на 132,4 тысячи человек до 14,6 миллиона человек, число умерших — на 3,3 тысячи человек до 508,7 тысячи человек, в Юго-Восточной Азии — на 101,1 тысячи человек до 5,3 миллиона человек и на 1,2 тысячи человек до 92,3 тысячи человек соответственно, в Европе — на 48,9 тысячи человек до 4,7 миллиона человек и на 367 человек до 225,4 тысячи человек соответственно.