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«Будет жестче»: директор ВОЗ сделал заявление о COVID-19

Артём Кульша
47 минут назад
В октябре-ноябре в Европе вырастет смертность пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает AFP, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге.
«Будет жестче»: директор ВОЗ сделал заявление о COVID-19
Фото: ТАССТАСС
«Будет жестче», — считает он.
По словам Клюге, ВОЗ ожидает роста ежедневной смертности от коронавирусной инфекции в октябре-ноябре в Европе.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в ВОЗ рассказали, что за 24 часа число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 307,9 тысячи — это максимальный прирост за время пандемии. Число умерших выросло за сутки на 5,5 тысячи человек.
Числу инфицированных в Северной и Южной Америке увеличилось на 132,4 тысячи человек до 14,6 миллиона человек, число умерших — на 3,3 тысячи человек до 508,7 тысячи человек, в Юго-Восточной Азии — на 101,1 тысячи человек до 5,3 миллиона человек и на 1,2 тысячи человек до 92,3 тысячи человек соответственно, в Европе — на 48,9 тысячи человек до 4,7 миллиона человек и на 367 человек до 225,4 тысячи человек соответственно.
В мире,ВОЗ,
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