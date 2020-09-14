Почему Украина не Европа 

Политический эксперт Андрей Головачев назвал мифом высказывание « Украина — це Европа» и заявил, что украинцы пока не могут стать европейцами из-за православной культуры и отсутствия чувства личной ответственности. Его колонку опубликовал «Главред».

По мнению Головачева, православная культура, которой придерживаются украинцы, россияне и белорусы, радикально отличается от западной.

«Главные отличия проходят по таким критериям как чувство ответственности, чувство долга, отношение к закону, к собственности, к труду, к соотечественникам», — заявил он.

В качестве примера безответственности Головачева привел историю с пожаром на судне «Донбасс», возникшем из-за электрической сауны, которую забыли выключить пьяные моряки. Он подчеркнул, что такой инцидент невозможен в ВМС Англии, Франции, Швеции или США, а на Украине подобное случается постоянно.

«Безответственность является базовой культурной характеристикой всего православия: и в России, и на Украине, и в Белоруссии. Поэтому наши политики с легкостью дают обещания, выполнять которые они никогда не собирались», — отметил эксперт.

Еще одной причиной проблемы с чувством ответственности Головачев назвал отсутствие у украинцев частной собственности. Эксперт подчеркнул, что ожидать присоединения Украины к НАТО не стоит «в ближайшие десятилетия или даже столетия».