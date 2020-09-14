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Лукашенко впервые с начала протестов покинул Беларусь. ВИДЕО 

Ura.Ru 27 минут назад
Президент Белоруссии Александр вылетел с рабочим визитом в Россию, где встретится с президентом