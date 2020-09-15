Украина поставила Крыму водный ультиматум

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев возобновит поставки пресной воды в Крым лишь после того, как Россия уйдет с полуострова, и он снова станет украинским.

МИД Украины заявили, что на самом деле России в Крыму не хватает воды на «ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса», и вообще проблемы с водой связаны, в том числе, с тем, что Москва ведёт «целенаправленную политику замены демографического состава» на полуострове, заселяя его лояльными Кремлю гражданами РФ.

Также Киев в очередной раз заявил о том, что проблемы населения в Крыму должно решать «государство-оккупант».

«Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны «назначить виновного» за расходы, которые несет РФ», — говорится в заявлении МИД РФ.