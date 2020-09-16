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Опрос: имидж Соединенных Штатов во всем мире резко упал 

BFM.RU и ещё 19 50 минут назад
Имидж Соединенных Штатов во всем мире резко упал вследствие реакции страны на коронавирус, сообщает CNN.
Как показал глобальный опрос исследовательского центра Pew, люди в ряде союзных стран встревожены отношением президента Трампа к санитарному кризису и считают его менее надежным, чем другие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина.
Личные рейтинги Трампа в годовом индексе еще больше упали: респонденты из Великобритании, Испании, Франции и Германии дали ему оценки, сопоставимые с самыми низкими показателями правления бывшего президента Джорджа Буша и значительно ниже максимумов администрации Барака Обамы.
Трамп нашел очаги поддержки только среди респондентов, которые поддерживают правые популистские партии.
В течение двух десятилетий Pew проводит исследования среди 13 важнейших международных партнеров США. Для последнего отчета использовались телефонные интервью с более чем 13 тысячами взрослых людей в Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландах, Южной Корее, Испании, Швеции и Великобритании.
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Комментарии 5
В мире , Видео , США , Си Цзиньпин , Джордж Буш , Владимир Путин , Администрация США , CNN
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