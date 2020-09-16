Имидж Соединенных Штатов во всем мире резко упал вследствие реакции страны на коронавирус, сообщает CNN.

Как показал глобальный опрос исследовательского центра Pew, люди в ряде союзных стран встревожены отношением президента Трампа к санитарному кризису и считают его менее надежным, чем другие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина

Личные рейтинги Трампа в годовом индексе еще больше упали: респонденты из Великобритании, Испании, Франции и Германии дали ему оценки, сопоставимые с самыми низкими показателями правления бывшего президента Джорджа Буша и значительно ниже максимумов администрации Барака Обамы

Трамп нашел очаги поддержки только среди респондентов, которые поддерживают правые популистские партии.

В течение двух десятилетий Pew проводит исследования среди 13 важнейших международных партнеров США. Для последнего отчета использовались телефонные интервью с более чем 13 тысячами взрослых людей в Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландах, Южной Корее, Испании, Швеции и Великобритании.