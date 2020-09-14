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«Это почти Крым-2»: как Запад шантажирует Россию 

Артём Кульша 1 час назад
Требования Европейского союза (ЕС) к России в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным — это почти Крым-2. Об этом политолог Дмитрий Евстафьев заявил в своем телеграме.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.
СМИ: Навальный прервал молчание
11 сентября журналист Александр Сосновский опубликовал в своем телеграме утечку о требованиях к российским властям в связи с инцидентом с Навальным — допустить того до участия в выборах, сняв судимость и юридические претензии и гарантировав неприкосновенность.
Это будет условием позволения достроить и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».
Кроме того, в отношении России будут введены пошлины на поставки энергоносителей в Европу.

«С нас окончательно снимают путы газовой дипломатии. Это, вообще-то, почти Крым-2 — возможность обнулить сразу много обязательств без ручки перед не самыми приятными людьми и, главное, почти без нашего участия», — прокомментировал в тот же день Евстафьев.

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В мире , Видео , Дмитрий Евстафьев , Алексей Навальный , ЕС
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