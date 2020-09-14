«Это почти Крым-2»: как Запад шантажирует Россию 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.

11 сентября журналист Александр Сосновский опубликовал в своем телеграме утечку о требованиях к российским властям в связи с инцидентом с Навальным — допустить того до участия в выборах, сняв судимость и юридические претензии и гарантировав неприкосновенность.

Это будет условием позволения достроить и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Кроме того, в отношении России будут введены пошлины на поставки энергоносителей в Европу.