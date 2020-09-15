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Боррель заявил, что ЕС не признает легитимность президента Лукашенко 

BFM.RU и ещё 4 1 час назад
Санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно скорее, до заседания Евросовета 24-25 сентября. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте, передает ТАСС.
Он отметил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в стране были сфальсифицированы. При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся, назвав его «нелегитимным президентом Украины». Глава дипломатии ЕС извинился после того, как его поправили.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Белоруссия в огне , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , Европейский совет , ИТАР-ТАСС
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