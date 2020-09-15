Санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно скорее, до заседания Евросовета 24-25 сентября. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте, передает ТАСС.
Он отметил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в стране были сфальсифицированы. При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся, назвав его «нелегитимным президентом Украины». Глава дипломатии ЕС извинился после того, как его поправили.