Прядь волос Линкольна пустили с молотка

Прядь волос 16-го президента США Авраама Линкольна (1809-1865) продана на аукционе в США за $81 тыс. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на данные бостонского аукционного дома RR Auction.

На состоявшихся в минувшие выходные торгах цена лота, который включал волосы Линкольна, завернутые в запятнанную кровью телеграмму о его убийстве, должна была достичь, по оценкам экспертов, $75 тыс. Однако финальная стоимость превысила ожидания специалистов и составила $81 250. Имя покупателя не разглашается.