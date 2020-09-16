Трамп обещает Ирану «очень справедливую сделку»

Президент США Дональд Трамп будет готов в случае переизбрания в ноябре заключить с Ираном "очень справедливую сделку", направленную прежде всего на урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана. С таким заявлением американский лидер выступил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме в преддверии подписания Бахрейном, ОАЭ и Израилем договоренностей о нормализации отношений.
"Я заключу с ними очень справедливую сделку", — сказал глава Соединенных Штатов, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия с Ираном. "И я даже сказал (иранскому руководству — прим. ТАСС): подождите до выборов [в США]. Если мы победим, то у нас будет сделка с Ираном", — отметил он.
Согласно его прогнозу, такая договоренность может быть достигнута "через неделю, может, через [один] месяц" после американских выборов в ноябре. "Через очень короткое время" после выборов в США Иран будет готов к подписанию договора, полагает Трамп.
"Иран страдает, к сожалению. Я не хочу, чтобы они страдали. Их экономика рухнула. У них ВВП составит минус 27%, никто о таком числе не слышал. Это, возможно, рекорд. Они очень хотят заключить сделку, но предпочитали бы иметь дело с Сонным Джо (Джозефом Байденом — прим. ТАСС)", — добавил действующий президент.
Обстановка на Ближнем Востоке пережила в начале текущего года период резкого обострения после осуществленного в ночь на 3 января целенаправленного ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские войска: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.
До этого (в 2018 году) Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок.
Нынешняя администрация США во главе с Трампом декларирует готовность к заключению с Ираном новой договоренности на замену СВПД и выдвигает Тегерану 12 конкретных условий подписания такого соглашения. Вашингтон требует от Тегерана, в частности, завершить обогащение урана и не заниматься переработкой плутония, остановить дальнейшую разработку ракетных вооружений, прекратить предполагаемую поддержку террористов, освободить всех удерживаемых американских граждан. Эти и остальные требования перечислил в своей программной речи в мае 2018 года госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.