Трамп обещает Ирану «очень справедливую сделку»

"Я заключу с ними очень справедливую сделку", — сказал глава Соединенных Штатов, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия с Ираном. "И я даже сказал (иранскому руководству — прим. ТАСС): подождите до выборов [в США]. Если мы победим, то у нас будет сделка с Ираном", — отметил он.