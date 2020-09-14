Затея США обречена на провал

У Америки всего два ледокола, а у России — сорок, и Вашингтон сильно отстает от своих соперников в регионе, считает автор. При этом Арктика играет ключевую роль в политике мировых держав, подчеркивает он. И если США не в состоянии возглавить гонку за Арктику, то сотрудничество России и Китая становится опасным.
Стратегическая борьба с Китаем и Россией стала важным аспектом Арктической стратегии США, хотя всего пять лет назад призывы обратить пристальное внимание на арктический регион, обращенные к Соединенным Штатам, только начинали звучать. Рассмотрим, к примеру, тот вывод, который был сделан в Докладе Министерства обороны по Арктической стратегии, представленном в конгрессе США в июне 2019 года: «У Соединенных Штатов есть широкий ряд взаимосвязанных интересов национальной безопасности, имеющих отношение к Арктическому региону… Арктика — это потенциальный коридор для стратегического соперничества. Арктика — это потенциальная площадка для агрессии и расширенного соперничества между крупными державами, которая охватывает пространство между двумя ключевыми регионами — Индо-Тихоокеанским регионом/Европой и территорией Соединенных Штатов. Интересы Соединенных Штатов включают в себя сохранение гибкости для проекции глобальной мощи, в том числе путем обеспечения свободы судоходства и полетов, а также ограничение способности Китая и России использовать регион в качестве коридора для