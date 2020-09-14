Реверс российского газа помешал Украине и США

Украина , полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США , возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко

"В Европе американский газ успешно конкурирует с российским, несмотря на разницу в издержках — в Европе он тоже продается по спотовым ценам. Но у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ", — сказал он.

Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября он полностью перешел на закупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом" : Украина должна была принимать газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из Евросоюза , что приводило к удорожанию "голубого топлива".

В то же время Украина неоднократно заявляла о намерении начать закупать газ у США. Так, еще в мае правительство страны одобрило проект меморандума с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, предусматривающий поставки СПГ в течение 20 лет в объеме, соответствующем 5,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа в год. Но дальше этого дело до сих пор не продвинулось. На этом фоне американский журнал Time написал, что якобы Киев затягивает заключение сделки в ожидании итогов выборов в США.

По мнению Маринченко, еще более выгодным вариантом для Украины в теории могли бы стать прямые закупки газа у России, поскольку в случае виртуального реверса какую-то маржу получают трейдеры за посредничество. С другой стороны, сейчас на газовом рынке переизбыток предложения, и нельзя исключить, что "Нафтогазу" удается покупать газ по более низкой цене, чем ему готов был бы предложить "Газпром".

"Сейчас, после заключения соглашения о транзите, отношения между "Газпром" и "Нафтогазом" в целом конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения: тема газовых поставок в Украине остается сильно политизированной", — заключил эксперт.

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.

Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.