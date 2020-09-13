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Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября 

ТАСС 51 минуту назад
Израиль объявил о жестких мерах в стране
Фото: РИА Новости
Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября. Об этом сообщает государственное израильское радио "Кан".
По данным радиостанции, ограничительные меры начнут действовать с 14:00 (время совпадает с московским) пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей, указывает "Кан".
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В мире , Израиль
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