МВД Белоруссии сообщило, что в Минске на акции протеста были задержаны более 400 участников, сообщает «Интерфакс».

В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это произошло во время задержания активных участников акции на проспекте Победителей.

В это время другие пытались их отбить. Их было не менее ста человек. Об этом написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова

Пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич заявила ТАСС, что в ходе протестных акций пострадавших нет.

В милиции также опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты в Минске для разгона протестующих.