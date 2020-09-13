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МВД: в Минске задержано свыше 400 протестующих и был выстрел 

BFM.RU 1 час назад
МВД Белоруссии сообщило, что в Минске на акции протеста были задержаны более 400 участников, сообщает «Интерфакс».
В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это произошло во время задержания активных участников акции на проспекте Победителей.
В это время другие пытались их отбить. Их было не менее ста человек. Об этом написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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Пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич заявила ТАСС, что в ходе протестных акций пострадавших нет.
В милиции также опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты в Минске для разгона протестующих.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Ольга Чемоданова , Наталья Ганусевич , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Минск
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